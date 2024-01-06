ВСУ снова обстреляли Донецк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 6 января, снова обстреляли Донецк. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).