Михалков: Наши потомки должны быть готовыми противостоять «геополитической жадности» Запада

Михаил Шаповалов

Самый дорогой человек на Земле это Зеленский. В него вложено не мерено денег и все хотят получить их назад. Когда стало ясно, что Путин за эту Западную авантюру (а надеялись НЕКОТОРЫЕ) не заплатит ни цента, Зеля сразу возрос в цене. Украл он много, но куда спрятал, мало кто знает. Поэтому его будут холить и лелеять. А что? Грамотный парень. Убить предлагают только те, кому вообще ни чего не светит. Соратники например.