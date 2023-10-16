Коммерсантов осудят за мошенничество с жильем для сирот в Подмосковье

Трех коммерсантов ждет суд за мошенничество с жильем для сирот в Подмосковье Троих предпринимателей ждет суд за 46 эпизодов мошенничества с квартирами, предназначенными для сирот в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.