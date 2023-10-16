Страна и люди
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Страна и люди

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Коммерсантов осудят за мошенничество с жильем для сирот в Подмосковье

Коммерсантов осудят за мошенничество с жильем для сирот в Подмосковье

Трех коммерсантов ждет суд за мошенничество с жильем для сирот в Подмосковье Троих предпринимателей ждет суд за 46 эпизодов мошенничества с квартирами, предназначенными для сирот в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

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