Бойцы СВО создали транспортер для доставки боеприпасов на передовую

Техника способна преодолевать до 12 километров с полезной нагрузкой до 150 килограммов.Отмечено, что агрегат развивает скорость до 20 километров в час, оставаясь практически незаметным за счёт компактных габаритов.
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