Страна и люди

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Путина выставили в открытые двери НАТО

Путина выставили в открытые двери НАТО

Альянс перед встречей с РФ проигнорировал «красные линии» Кремля София Сачивко Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Материал комментируют: Александр Барто Андрей Кошкин Вопрос соглашения России с НАТО по гарантиям безопасности может оказаться в тупике.

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