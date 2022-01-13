Путина выставили в открытые двери НАТО

Страна и люди

Альянс перед встречей с РФ проигнорировал «красные линии» Кремля София Сачивко Фото: Пахомова Людмила/ТАСС Материал комментируют: Александр Барто Андрей Кошкин Вопрос соглашения России с НАТО по гарантиям безопасности может оказаться в тупике.