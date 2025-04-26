Резкий рост стоимости продуктов в России может быть остановлен уже в ближайшие недели, если власти возьмут под контроль…Сообщение Делягин назвал способ остановить рост цен в России за месяц: Что предложил депутат? появились сначала на Ежедневные новости.
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