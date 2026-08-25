ООН требует прекратить удары по мирному населению после атаки ВСУ на Кубань

Немедленно прекратить атаки на мирных жителей призывает ООН, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает 25 августа ТАСС, Дюжаррика попросили дать комментарий по поводу атаки ВСУ на Краснодарский край.
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