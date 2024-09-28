Осенняя хандра или просто лень: психолог дал определение сезонному явлению

Увядание природы может кого угодно настроить на минорный лад. осень freepik.comХоть и поется, что у природы нет плохой погоды, но многие отмечают снижение жизненной активности вместе с листопадом и наступлением периода затяжных холодных дождей.
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