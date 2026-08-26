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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Работаю над непрыжковыми элементами». Лазарев показал, как готовится в Новогорске к следующему этапу Гран-при

Фигурист Лев Лазарев показал, как тренирует непрыжковые элементы в программе.  «Работаю над непрыжковыми элементами! Додумываю слайд из хореографической последовательности в произвольной программе.

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