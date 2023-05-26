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Во Владивостоке задержали рецидивистов, обвиняемых в похищении человека

Во Владивостоке задержали рецидивистов, обвиняемых в похищении человека

Трех мужчин, которые предположительно, похитили женщину, задержали во Владивостоке, заявила пресс-служба регионального УМВД 26 мая в Telegram-канале.

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