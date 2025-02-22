Васил Гарифуллин: Труды Флорида Агзамова – настольные книги каждого журналиста

На международной научно-практической конференции «Агзамовские чтения-2025» заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа ВШЖиМК КФУ Васил Гарифуллин рассказал о большом вкладе Флорида Агзамова в развитие журналистского образования, отметив, что им опубликован ряд книг, посвященных исследованию одного из важнейших принципов журналистики – гуманизма.
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