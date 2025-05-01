Сырский приказал усилить оборону ВСУ на подступах к Покровску

Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об усилении обороны на Покровском направлении в ДНР. Как сообщают украинские источники, в ближайшее время под командование генерала Драпатого поступят новые партии бронетехники, а также дополнительные расчеты БПЛА и специалисты в области РЭБ.