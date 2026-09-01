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Газета.ру

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Путин: Россия и Таджикистан находятся в тесном контакте по вопросам безопасности

Путин: Россия и Таджикистан находятся в тесном контакте по вопросам безопасности

Сегодня Россия и Таджикистан находятся в тесном контакте по вопросам безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, передает сайт Кремля.

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