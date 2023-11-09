Директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова: «Будущее за библиотеками, которые будут выступать как общественные пространства»

Руководитель НГОНБ и президент Новосибирского библиотечного сообщества Светлана Тарасова делится с «Культурой» опытом: как синтезировать технологии и культуру и, притягивая на свою орбиту все новых людей, оставаться в первую очередь хранителем уникального книжного собрания.