Казахстан и Центральная Азия: водные проблемы чреваты конфронтацией с Афганистаном

И вмешательством Запада в их «урегулирование»? В середине апреля в Казахстане прошло очередное, 86-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Центральной Азии, участники которой согласовали водный режим на вегетационный период 2024 года, в очередной раз сделав это без учёта как прав Афганистана, так и меняющейся ситуации с забором воды на сопредельной стороне в связи со строительством канала Куш-Тепа.