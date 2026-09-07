Европа наращивает закупки газа для хранилищ к зиме по высоким ценам

Европа входит в осенний период 2026 г. с крайне напряженной ситуацией на газовом рынке. На 5 сентября подземные хранилища газа стран ЕС были заполнены примерно на 66,6%, причем отставание от среднего показателя последних 5 лет достигло 16,6 процентного пункта.