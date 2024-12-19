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Анна Седокова решила оплатить похороны и перевозку тела бывшего мужа в Латвию

Анна Седокова решила оплатить похороны и перевозку тела бывшего мужа в Латвию

Печальные новости пришли из мира шоу-бизнеса и спорта: знаменитая певица Анна Седокова проявила благородный жест, решив взять на себя расходы на похороны своего бывшего мужа, профессионального баскетболиста Яниса Тиммы.

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