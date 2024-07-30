Финалист программы «Время героев» возглавил один из комитетов в правительстве Республики Алтай

ГОРНО-АЛТАЙСК, 30 июля, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак назначил капитана, участника спецоперации и финалиста президентской программы «Время Героев» Александра Суразова руководителем республиканского комитета по физкультуре и спорту.
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