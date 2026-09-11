Происшествия
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Происшествия

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На Ставрополье сотрудники полиции пресекли деятельность вооруженной банды, совершившей серию разбойных нападений

На Ставрополье сотрудники полиции пресекли деятельность вооруженной банды, совершившей серию разбойных нападений

Деятельность устойчивой вооруженной группы пресекли сотрудники ГУУР МВД России, следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также оперативники УУР краевого главка и регионального УФСБ.

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