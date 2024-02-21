Эксперт Воронцова объяснила, чем отличаются яйца кур свободного выгула от фабричных

Какие яйца полезнее — с птицефабрик или фермерские? И на самом ли деле между ними есть разница? Реально ли яйца куриц свободного выгула лучше, чем тех птиц, что живут в клетках? На вопросы отвечает эксперт.
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