Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • elena volkova
    Мои мысли ,мои скакуны... Порой летят и не угонишься 😄Психолог Лапина н...
  • Ирина Котова
    А просто словами нельзя поздравить? Хорошим настроением и накрытым столом, это не Д.рПсихолог Ерин объ...
  • Х К
    Направи си яйца по Панагюрски! https://www.supichka.com/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0/338/%D1%8F%D0%B9%D...Яйца какой катего...

Эксперт Воронцова объяснила, чем отличаются яйца кур свободного выгула от фабричных

Эксперт Воронцова объяснила, чем отличаются яйца кур свободного выгула от фабричных

Какие яйца полезнее — с птицефабрик или фермерские? И на самом ли деле между ними есть разница? Реально ли яйца куриц свободного выгула лучше, чем тех птиц, что живут в клетках? На вопросы отвечает эксперт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх