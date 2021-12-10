В Новой Зеландии хотят пожизненно запретить продавать сигареты всем, кто родился после 2008 года

Власти поставили цель снизить количество курильщиков в стране с нынешних 13% до 5% к 2025 году и в итоге полностью отказаться от куренияВ Новой Зеландии анонсировали закон, пожизненно запрещающий продавать сигареты всем, кто родился после 2008 года.