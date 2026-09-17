Reuters: союзники США боятся соблазна Трампа на встрече с Си Цзиньпином

Некоторые азиатские государства, которые являются союзниками США, боятся, что руководитель Белого дома Дональд Трамп «поддастся соблазну» на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и ослабит поддержку Тайваня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники и экспертов в Тайбэе, Токио и Вашингтоне.