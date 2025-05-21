Губернатор Ямала отчитался перед министром строительства РФ о восстановлении ДНР

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным, в ходе которой обсудил успехи региона в расселении аварийного жилья и восстановлении территорий Донецкой Народной Республики.