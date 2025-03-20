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Царьград

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Trendymen: Следы людей пропадут спустя 15 млн лет после исчезновения человека

Trendymen: Следы людей пропадут спустя 15 млн лет после исчезновения человека

От жизни на земле не останется и следа через миллионы лет после смерти последнего человека, утверждают учёные, описывая, как долго еще будут существовать памятники и загрязнения, оставленные людьми.

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