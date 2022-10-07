Невролог Демьяновская: отказ от шапки осенью ведет к хроническим головным болям

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала, что отказ от ношения головных уборов осенью ведет к такому серьезному неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала, что отказ от ношения головных уборов осенью ведет к такому серьезному неврологическому заболеванию, как невропатия большого затылочного нерва.
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