Ковальчук сделала важное заявление после свадьбы с Харламовым — даже расплакалась

Актриса не смогла сдержать эмоций. Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Сергей Бурунов СоцсетиКатерина Ковальчук вышла замуж за Гарика Харламова в начале июня, а спустя два месяца молодожены устроили пышное торжество со всеми обязательными атрибутами свадьбы.
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