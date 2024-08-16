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Ковальчук сделала важное заявление после свадьбы с Харламовым — даже расплакалась

Ковальчук сделала важное заявление после свадьбы с Харламовым — даже расплакалась

Актриса не смогла сдержать эмоций. Гарик Харламов, Катерина Ковальчук и Сергей Бурунов СоцсетиКатерина Ковальчук вышла замуж за Гарика Харламова в начале июня, а спустя два месяца молодожены устроили пышное торжество со всеми обязательными атрибутами свадьбы.

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