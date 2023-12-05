До 40% уехавших из России в 2022 году релокантов вернулись в страну

До 40% релокантов, уехавших в 2022 году из России, вернулись, такие данные получили в компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении за рубежом ВНЖ, по итогам опроса среди 2700 клиентов, интересующихся темой миграционных услуг.