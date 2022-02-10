Эндокринолог Щетинина: людям с подагрой опасно употреблять фасоль, горох и чечевицу

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, что людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой опасно употреблять зернобобовые культуры, в частности фасоль, горох, чечевицу, из-за возможности обострения заболеваний.