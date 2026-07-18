Нечто глупое: Как семейный дуэт Синатры покорил чарты и стал лебединой песней эпохи

В моей коллекции музыкальных историй есть одна, которая всегда вызывает у меня смешанные чувства. Она о том, как ирония судьбы и семейные узы сплелись в студии звукозаписи, породив хит, который одновременно стал и вершиной, и точкой невозврата.
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