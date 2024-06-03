Один человек погиб и двое ранены в тяжелом ДТП в Темрюкском районе Кубани

Один человек погиб и двое ранены в тяжелом ДТП в Темрюкском районе КубаниСегодня глубокой ночью, около 02:45 в Темрюкском районе, на ФАД «А-289» 136-ой километр, 25-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения, в месте, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем «Хендай» под управлением 40-летнего мужчины, после чего обе машины загорелись.