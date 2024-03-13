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Культуромания

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Иван Ургант сыграл главную роль в кино впервые за три года

Иван Ургант сыграл главную роль в кино впервые за три года

Иван Ургант пропал с экранов в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Однако теперь шоумен объявил о возвращении — он сыграл главную роль в новом фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

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