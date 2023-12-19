Российские разработчики показали прототип электромобиля Amber

Прототип электромобиля Amber / © Telegram-канал «Автопоток» Не стоит удивляться странной «внешности» Amber: разработчики обнадежили, что серийный электромобиль будет иметь совершенно иной вид, а показанный экземпляр предназначен для тестирования платформы и агрегатов.