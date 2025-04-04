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Никита Михалков раскрыл, какую современную российскую музыку любит

Режиссер Никита Михалков сообщил, что предпочитает слушать «Радио России». Таким образом, председатель Союза кинематографистов России с иронией ответил на вопрос издания Daily Storm о его предпочтениях в современной музыке.

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