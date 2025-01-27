Российский трек «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ из-за танцев школьниц

Российский поп-хит «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ из-за слишком откровенных танцев школьниц. Общественное движение «Сорок сороков» возмутило выступление исполнительниц песни, поэтому они решили коллективно обратиться в генпрокуратуру.
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