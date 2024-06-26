Предупреждает косметолог: 8 опасных бьюти-мифов об уходе за лицом

Косметология — это особый раздел медицины, не только наука, но и своего рода искусство. Ведь врачу за счет различных манипуляций и вмешательств надо сохранить пациенту не только здоровье, но и красоту, сияющий, цветущий внешний вид, замедлить процессы старения, насколько это возможно.
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