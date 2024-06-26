Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Индивидуальная непереносимость крапивы, бывает, хорошо, что на алкоголь такой реакции нет.Женщину частично ...
  • Александр Раевский
    Это же просто более густой болгарский суп "таратор"!!!Турецкий огуречны...
  • Леонид Ла Рошель
    греческий йогурт, сметана, оливковое масло - чтобы легче выскакивало?Турецкий огуречны...

Предупреждает косметолог: 8 опасных бьюти-мифов об уходе за лицом

Предупреждает косметолог: 8 опасных бьюти-мифов об уходе за лицом

Косметология — это особый раздел медицины, не только наука, но и своего рода искусство. Ведь врачу за счет различных манипуляций и вмешательств надо сохранить пациенту не только здоровье, но и красоту, сияющий, цветущий внешний вид, замедлить процессы старения, насколько это возможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх