"Плохие русские" неправильно воюют. Немецкий "эксперт" пожаловался на ущерб ВСУ

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demyr150648

Хорошо, что солдаты у нас - русские солдаты, веселые, неунывающие, инициативные и сметливые. И дело осваивают быстро! И побеждать умеют и любят. Вот 100 грамм им не наливают! Так и политбесед нет, но замполиты - в наличии, куда же без них! Но вот хреново, что генералы у нас солдатам уступают. Что-то не видно Рокоссовских, Горбатовых, Антоновых. Есть Иванов, но и того посадили, не доказав вины, видно умный и действительно - талантливый. Опасен, подлец, пусть подсидит, а то ещё и до Киева дойдет, он может! Впарим-ка ему, что он прям из штаба и окопа металлолом пи...онерит. Нам любители чермета не нужны. В тюрягу парнишку. Зато у нас есть Тимур Иванов! Вот это фигура! Талант! Гений масштабных операций. Одних наград на два стола не помещаются, а вот он-то нигде военному делу настоящим образом и не учился. А каких высот, чел, достиг. А интеллигентен: живет в доме Булгакова, видимо, слово родное жжет его душу. А сколько в армии таких, как он. Да уева туча, и все в погонах, звезды на них ох...ные, и тетки с такими же звездами и сиськами на полметра от груди четвертого человека. И общность взглядов на службу в Министерстве обороны у них общая: как бы побольше от родных армии и флота спионерить. Но есть правило: количество героев обратно пропорционально количеству толковых, порядочных и подготовленных генералов. Но у нас всегда героев много. Генералов - тоже. Но армия - героическая статистически. А блицкриг только ей не удается. Вот у Гитлера было в 41 пусть 3500 танков и все легкие и средние, а у нас 24000 и значительная часть средних и тяжелых. А дивизий - за 300, а генералов... вооще. Правда И.В.Сталин сказал, что Гинденбургов у нас нету. Ну мы и наступали до Волги весь 41-Й а 42-й? А сейчас положение точь в точь Хорошо, хоть наступаем, но и отступаем - тоже. И это в боях с какой-то незалежной. И постоянно тянем резину! Ну никак арифметику боя освоить не можем. Отпустите генерала Иванова на фронт (только не Тимура-ворюгу), он вам на практике покажет, лабораторную работу по организации котлов проведет. Когда он победит, потом успеете опять посадить. Он будет уже не нужен. Да... А если бы у хохлов не эти долбозвоны в командовании были, а Эрих Левински фон Манштейн - генерал наступления! А у нас не было бы Иванова( не Тимура), мы бы за оборону Ташкента медали бы давали?