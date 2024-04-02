Захарова: Ереван принимал решения по Карабаху под влиянием НАТО

Заявления о том, что Москва и ОДКБ в периоды обострения конфликта в Нагорном Карабахе не помогли Армении, являются ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».
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