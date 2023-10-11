Как полюбить овощи: пять полезных советов  

Консультирует Ольга Горячева гастроэнтеролог, педиатр, кандидат медицинских наук Почему нам всем нужна клетчатка Суточная норма овощей и фруктов, рекомендованная ВОЗ — 400 граммов, что для любителей растительной пищи не сложно.
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