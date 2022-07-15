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«Даллас» подписал Колина Миллера на 2 года. Кэпхит защитника – 1,85 млн долларов

«Даллас» подписал защитника Колина Миллера на 2 года и 3,7 млн долларов  Средняя зарплата 29-летнего игрока (кэпхит) составит 1,85 миллиона долларов.

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