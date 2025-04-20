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Чемпионат Франции. «Монако» встретится в гостях с «Дижоном», «Париж» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи

В погоне за лидером «Париж» примет «Элан Шалон», а «Монако» попытается оторваться во встрече с «Дижоном».

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