В яслях у богов
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Андрей Николаев
Да, Александр, я прекрасно Вас понимаю и ни в коей мере не пытаюсь критиковать. Вы и так сделали огромное и очень важ...
ПРИТЧА ПРО ПАСХУ
ku al
-- Андрей, "Школьные дни" я скоро уже переведу полностью (перевел 21 статью из 25). А пока выложил значительную часть...
ПРИТЧА ПРО ПАСХУ
ku al
-- Андрей, согласен с вашим исправлением. Действительно низшие заменяются высшими, а не наоборот. Я тоже изредка обна...
ПРИТЧА ПРО ПАСХУ
В яслях у богов
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