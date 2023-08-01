В яслях у богов

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  • Андрей Николаев
    Да, Александр, я прекрасно Вас понимаю и ни в коей мере не пытаюсь критиковать. Вы и так сделали огромное и очень важ...ПРИТЧА ПРО ПАСХУ
  • ku al
    -- Андрей, "Школьные дни" я скоро уже переведу полностью (перевел 21 статью из 25). А пока выложил значительную часть...ПРИТЧА ПРО ПАСХУ
  • ku al
    -- Андрей, согласен с вашим исправлением. Действительно низшие заменяются высшими, а не наоборот. Я тоже изредка обна...ПРИТЧА ПРО ПАСХУ

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