Ученый раскрыл всю правду о седьмом континенте Земли

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Дмитрий Логинов рассказал, что на самом деле собой представляет Зеландия, которую некоторые ученые предлагают признать седьмым континентом Земли.
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