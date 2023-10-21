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Ученый раскрыл всю правду о седьмом континенте Земли

Ученый раскрыл всю правду о седьмом континенте Земли

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Доцент кафедры визуализации геоданных и картографического дизайна Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Дмитрий Логинов рассказал, что на самом деле собой представляет Зеландия, которую некоторые ученые предлагают признать седьмым континентом Земли.

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