23-летний здоровяк из Новгородской области намеревался заживо сжечь инвалида

А ему и так оставалось чуть больше трёх месяцев. В тот день из объятого пламенем дома 52-летний инвалид сумел выползти лишь благодаря тому, что внезапно очнулся после нокаутирующих ударов незваного гостя.
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