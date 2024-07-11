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Стармер похвалил Байдена, назвавшего Зеленского "президентом Путиным"

Стармер похвалил Байдена, назвавшего Зеленского "президентом Путиным"

TASS/AP/Mark Schiefelbein Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что президент США Джо Байден, который назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского "президентом Путиным", "заслуживает похвалы".

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