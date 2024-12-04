Политика в США - это когда один дедушка по имени Джо засыпает в прямом эфире, а другой дед по имени Кит вдруг начинает говорить несуразности.
Американский генерал пытался хамить по-русски. В 15:51 всё изменилось. Ну и кто теперь в коробке?
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ИР
Игорь Рябин
Похоже, афтар молится на Трампа... Свобода религии, что поделать. Проамерикашка.
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10 час.
Дмитрий Гурин
"Келлог приезжает со своим планом в Москву".................... и все будет как с Японцами по Курилам. .................... Сергей Викторович молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам...
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9 час.
VK
Valentin Kostov
Так с ними и надо
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7 час.
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