Американский генерал пытался хамить по-русски. В 15:51 всё изменилось. Ну и кто теперь в коробке?

Дмитрий Гурин

"Келлог приезжает со своим планом в Москву".................... и все будет как с Японцами по Курилам. .................... Сергей Викторович молча открыл дипломат, выставил на стол банку хрена, уши отрезанные от игрушечного ослика, лист фиговой пальмы, фаллоимитатор размера XXL, закурил и с вежливой улыбкой поздоровался с главой японской делегации, приехавшей на переговоры по Курилам...