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Царьград

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Американский генерал пытался хамить по-русски. В 15:51 всё изменилось. Ну и кто теперь в коробке?

Американский генерал пытался хамить по-русски. В 15:51 всё изменилось. Ну и кто теперь в коробке?

Политика в США - это когда один дедушка по имени Джо засыпает в прямом эфире, а другой дед по имени Кит вдруг начинает говорить несуразности.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Похоже, афтар молится на Трампа... Свобода религии, что поделать. Проамерикашка.
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Дмитрий Гурин
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9 час.
VK
Valentin Kostov
Так с ними и надо
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