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Тегеран-22: начало нового антизападного альянса

Тегеран-22: начало нового антизападного альянса

Визит президента России Владимира Путина в Иран положил начало новому антизападному альянсу, в который вошли Россия, Турция и Иран, пишет в колонке для британской The Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.

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