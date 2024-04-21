Рианна в новом образе посетила презентацию Fenty x Puma Creeper Phatty

В последнее время мы наблюдаем рост популярности оверсайз во всей индустрии моды. Рианна полностью поддержала тенденцию стиля оверсайз в своем последнем образе, который показывает, как модно и креативно носить объемные вещи.
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