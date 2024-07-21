В Екатеринбурге мигрант за рулем грузовика погубил семью

Стали известны подробности аварии на ЕКАД, в которой погибли отец и 7-летний сын.За рулем грузовика, который погубил семью из Нижнего Тагила на ЕКАД, оказался мигрант.
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