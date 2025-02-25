Никогда такого не было, и вот опять. Композицию «Русские» в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации певицы Юты (Анны Осиповой) совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа выжгли из посвящённого Дню защитника Отечества праздничного концерта на Первом канале.
«Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
У каждого "подвига" есть автор, у автора есть фамилия, так называйте фамилии, не безадресно: 1 Канал,1 Канал,1 Канал!
Ответить
7 час.
Людмила Лиханова
НУЖЕН ПОЛНЫЙ ИГНОР ПЕРВОГО КАНАЛА . ТАМ И ТАК НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ, А ВЫХОДКИ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛИ.
Ответить
1 час.
роман романыч
Песков отмазывает Эрнста перед Путиным,поэтому постоянно крутят жену фигуристку Пескова на первом,вернее ее шоу.
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии