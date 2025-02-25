Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • роман романыч
    Песков отмазывает Эрнста перед Путиным,поэтому постоянно крутят жену фигуристку Пескова на первом,вернее ее шоу.«Здесь русских не...
  • Александр Павлов
    Неужели мы сдались?"На каждом шагу х...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    НУЖЕН ПОЛНЫЙ ИГНОР ПЕРВОГО КАНАЛА . ТАМ И ТАК НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ, А ВЫХОДКИ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛИ.«Здесь русских не...

«Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение

«Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение

Никогда такого не было, и вот опять. Композицию «Русские» в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации певицы Юты (Анны Осиповой) совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа выжгли из посвящённого Дню защитника Отечества праздничного концерта на Первом канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ляшенко
У каждого &quot;подвига&quot; есть автор, у автора есть фамилия, так называйте фамилии, не безадресно: 1 Канал,1 Канал,1 Канал!
Ответить
7 час.
Людмила Лиханова
НУЖЕН ПОЛНЫЙ ИГНОР ПЕРВОГО КАНАЛА . ТАМ И ТАК НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ, А ВЫХОДКИ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ УЖЕ ВСЕХ ДОСТАЛИ.
Ответить
1 час.
роман романыч
Песков отмазывает Эрнста перед Путиным,поэтому постоянно крутят жену фигуристку Пескова на первом,вернее ее шоу.
Ответить
5 мин.
наверх