«Здесь русских не на дух»: им «Небо славян» костью в нёбо вонзилось — мнение

Никогда такого не было, и вот опять. Композицию «Русские» в исполнении заслуженной артистки Российской Федерации певицы Юты (Анны Осиповой) совместно с Ансамблем песни и пляски Ленинградского военного округа выжгли из посвящённого Дню защитника Отечества праздничного концерта на Первом канале.