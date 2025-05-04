Апелляционный суд США отменил запрет на увольнение госслужащих

Судебный запрет на увольнение госслужащих администрацией президента США отменил апелляционный суд округа Колумбия, заблокировав приказ судьи низшей инстанции, позволявший уволенным вернуться к работе, сообщил 3 мая сайт The Gateway Pundit.
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