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Апелляционный суд США отменил запрет на увольнение госслужащих

Апелляционный суд США отменил запрет на увольнение госслужащих

Судебный запрет на увольнение госслужащих администрацией президента США отменил апелляционный суд округа Колумбия, заблокировав приказ судьи низшей инстанции, позволявший уволенным вернуться к работе, сообщил 3 мая сайт The Gateway Pundit.

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